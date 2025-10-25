Арка - Пяст 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 14:45
25 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Пяст, которое состоится 25 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арка
Гдыня
Пяст
Гливице
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|04.03.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 0
|29.09.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 0
|22.02.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 2
|15.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 0
|27.04.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|1 : 5
|28.02.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 0
|22.09.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 1
|28.04.2017
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|1 : 1
|18.03.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|3 : 2
|01.10.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|11
|21
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|11
|21
|5
|Корона
|12
|19
|6
|Лех П
|11
|19
|7
|Заглембе Л
|12
|17
|8
|Видзев
|12
|16
|9
|Легия
|11
|15
|10
|Радомяк
|12
|15
|11
|Погонь
|12
|14
|12
|Ракув
|11
|14
|13
|Арка
|12
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Лехия
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|10
|7