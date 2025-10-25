01:10 ()
Суббота 25 октября
Арка - Пяст 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 14:45
25 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Арка
Пяст

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Пяст, которое состоится 25 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Пяст
Гливице
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
04.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Пяст1 : 0Арка
29.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Арка0 : 0Пяст
22.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Арка1 : 2Пяст
15.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Пяст1 : 0Арка
27.04.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур Арка1 : 5Пяст
28.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Арка0 : 0Пяст
22.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Пяст0 : 1Арка
28.04.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Арка1 : 1Пяст
18.03.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Пяст3 : 2Арка
01.10.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Арка1 : 2Пяст
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 4 : 0Арка
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Арка2 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 0Арка
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Арка0 : 0
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0Арка
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Пяст1 : 2
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Пяст
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Пяст4 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 0Пяст
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Заглембе Л1217
8 Видзев1216
9 Легия1115
10 Радомяк1215
11 Погонь1214
12 Ракув1114
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст107

