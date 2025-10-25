01:05 ()
Ростов - Динамо Мх 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ростов
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо Мх, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Динамо Мх1 : 1 4 : 2Ростов
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ростов1 : 3Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов2 : 1Динамо Мх
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1Ростов
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов0 : 0Динамо Мх
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов3 : 1Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1Динамо Мх
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Ростов5 : 0
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Ростов4 : 1
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Ростов
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 0 : 1Ростов
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Ростов
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Динамо Мх1 : 3
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Динамо Мх
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Динамо Мх1 : 1 4 : 2Ростов
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1226
2 Краснодар1226
3 ЦСКА1224
4 Зенит1223
5 Балтика1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1218
8 Динамо М1216
9 Ахмат1216
10 Ростов1214
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1210
14
Стыковая зона
Оренбург128
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи125

Отзывы и комментарии к матчу

