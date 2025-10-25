Ростов - Динамо Мх 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо Мх, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|02.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1 4 : 2
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|5 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|4 : 1
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1 4 : 2
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|12
|26
|2
|Краснодар
|12
|26
|3
|ЦСКА
|12
|24
|4
|Зенит
|12
|23
|5
|Балтика
|12
|23
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|12
|18
|8
|Динамо М
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Ростов
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|12
|5