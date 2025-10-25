Челси - Сандерленд 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
25 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Сандерленд, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|41
|нп
|Эстевао
|20
|нп
|Жоао Педро
|7
|нп
|Педру Нету
|38
|нп
|Марк Гиу
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|18
|нп
|Вильсон Изидор
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|07.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|19.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|29.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|17.12.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|04.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|07.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|15
|Фулхэм
|8
|8
|16
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2