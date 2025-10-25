01:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Челси - Сандерленд 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
25 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Челси
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Сандерленд, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
41 Бразилия нп Эстевао
20 Бразилия нп Жоао Педро
7 Португалия нп Педру Нету
38 Испания нп Марк Гиу
22 Нидерланды вр Робин Руфс
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
20 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
11 Англия пз Кристофер Ригг
28 Франция пз Энцо Ле Фе
7 Марокко нп Шемсдин Тальби
18 Франция нп Вильсон Изидор
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
21.05.2017 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси5 : 1Сандерленд
14.12.2016 Англия - Премьер-лига 16-й тур Сандерленд0 : 1Челси
07.05.2016 Англия - Премьер-лига 37-й тур Сандерленд3 : 2Челси
19.12.2015 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси3 : 1Сандерленд
24.05.2015 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси3 : 1Сандерленд
29.11.2014 Англия - Премьер-лига 13-й тур Сандерленд0 : 0Челси
19.04.2014 Англия - Премьер-лига 35-й тур Челси1 : 2Сандерленд
17.12.2013 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Сандерленд2 : 1 ДВЧелси
04.12.2013 Англия - Премьер-лига 14-й тур Сандерленд3 : 4Челси
07.04.2013 Англия - Премьер-лига 32-й тур Челси2 : 1Сандерленд
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Челси5 : 1
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 3Челси
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси2 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Челси1 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси1 : 3
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Сандерленд2 : 0
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Сандерленд
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Сандерленд
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Сандерленд1 : 1
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Брентфорд810
14 Ньюкасл Юнайтед89
15 Фулхэм88
16 Лидс Юнайтед88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед84
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close