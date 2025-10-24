Леоненко прокомментировал матч Шахтера с Легией: «Игра была монотонной и не захватывающей»

Дата публикации: 24-10-2025 19:42

Украинский эксперт Виктор Леоненко поделился своим мнением о неудаче «Шахтера» в матче против «Легии» в рамках Лиги конференций:

– Виктор Евгеньевич, давайте начнем с «Шахтера». Как вы оцениваете игру и результат встречи с «Легией»?

– Если быть мягким, то обе команды продемонстрировали весьма унылый и однообразный футбол. Заключительные минуты оказались за хозяевами поля, хотя в общем и целом «Легия» особо ничего толкового не создала. Единственный заметный момент — удар головой игрока «Легии» после навеса в штрафную, в котором вовремя среагировал Фесюн, вспомнив, что он голкипер. В течение всей игры вратарь выглядел очень нервным и это отражалось на действиях защитников.

По ощущениям, игра скорее напоминала дополнительное время и то с самого начала — футболисты словно перешли на пеший ход. Меня это сильно удивило, ведь если Туран действительно хорошо работал с командой на сборах, то ожидал больше энергии и драйва даже в раздевалке после матча.

Кстати, судя по всему, «Шахтер» поздравил не только Палкина, но и Кучера — молодцы, что отметили ребят!

Отдельно хочу отметить тренера «Легии», который оказался тактически умнее Турана. Причём, внешне он очень напоминает мне известного актёра Алека Болдуина, а не Эдварда Йорданеску, если честно.

В итоге могу сказать, что мы стали свидетелями самой скучной и малозначимой игры, главным героем которой была безвольная команда «Шахтера». Их соперники выглядели не сильнее — просто целиком играли очень пассивно, словно боялись рисковать. Вряд ли кто-то из болельщиков мог назвать этот матч настоящим европейским турниром. Скорее, для некоторых футболистов важнее сохранить стабильную зарплату, чем показывать высокий уровень на поле. Видимо, ключевым для них сейчас является финансовая сторона, а не спортивная мотивация.