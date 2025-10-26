20:22 ()
Шахтёр - Кудровка 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 15:30
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
26 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Шахтёр
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Кудровка, которое состоится 26 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Кудровка
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Шахтёр1 : 2
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Шахтёр
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Шахтёр1 : 4
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 2 : 3Шахтёр
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 4Шахтёр
20.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Кудровка1 : 1
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Кудровка
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Кудровка2 : 1
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Кудровка
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Кудровка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1020
2
Лига конференций
Кривбасс919
3
Лига конференций
Шахтёр918
4 Динамо К917
5 Полесье916
6 Металлист 19251016
7 Колос914
8 Заря1013
9 Оболонь-Бровар913
10 Карпаты1012
11 Кудровка911
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава94

