Лилль - Метц 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Метц, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Метц
Метц
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|3
|зщ
|Натан Нгой
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|2
|зщ
|Максим Колен
|39
|зщ
|Коффи Куао
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|12
|пз
|Альфа Туре
|10
|пз
|Готье Эн
|9
|нп
|Георгий Абуашвили
|14
|нп
|Чейх Сабали
|30
|нп
|Хабиб Диалло
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Стефан Ле Миньян
История личных встреч
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|18.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|09.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 4
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Лорьян
|8
|8
|15
|Осер
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2