Лилль - Метц 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лилль
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Метц, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Метц
Метц
1ТурцияврБерке Озер
12БельгиязщТома Мёнье
23АлжирзщАйсса Манди
15ФранциязщРомен Перро
3БельгиязщНатан Нгой
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
27ПортугалияпзФелиш Коррея
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
7БельгиянпМатиас Фернандес
9ФранциянпОливье Жиру
1ДанияврДжонатан Фишер
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
2ФранциязщМаксим Колен
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
97СенегалпзФоде Балло-Туре
8МалипзБубакар Траоре
12СенегалпзАльфа Туре
10ФранцияпзГотье Эн
9ГрузиянпГеоргий Абуашвили
14СенегалнпЧейх Сабали
30СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияСтефан Ле Миньян
История личных встреч
28.04.2024Франция - Лига 131-й турМетц1 : 2Лилль
03.12.2023Франция - Лига 114-й турЛилль2 : 0Метц
18.02.2022Франция - Лига 125-й турЛилль0 : 0Метц
08.08.2021Франция - Лига 11-й турМетц3 : 3Лилль
09.04.2021Франция - Лига 132-й турМетц0 : 2Лилль
13.09.2020Франция - Лига 13-й турЛилль1 : 0Метц
09.11.2019Франция - Лига 113-й турЛилль0 : 0Метц
28.04.2018Франция - Лига 135-й турЛилль3 : 1Метц
05.11.2017Франция - Лига 112-й турМетц0 : 3Лилль
06.05.2017Франция - Лига 136-й турЛилль0 : 2Метц
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛилль3 : 4
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур0 : 2Лилль
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛилль1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 1Лилль
28.09.2025Франция — Лига 16-й турЛилль0 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур4 : 0Метц
04.10.2025Франция — Лига 17-й турМетц0 : 3
28.09.2025Франция — Лига 16-й турМетц0 : 0
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур5 : 2Метц
14.09.2025Франция — Лига 14-й турМетц1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж910
12 Брест89
13 Нант99
14 Лорьян88
15 Осер87
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

