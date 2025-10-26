20:22 ()
Легия - Лех П 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 21:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
26 Октября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Легия
Лех П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Лех П, которое состоится 26 Октября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Лех П
Познань
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Легия0 : 1Лех П
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Лех П5 : 2Легия
12.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Лех П1 : 2Легия
12.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Легия0 : 0Лех П
16.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Легия2 : 2Лех П
01.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Лех П0 : 0Легия
09.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Лех П1 : 1Легия
17.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Легия0 : 1Лех П
11.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Лех П0 : 0Легия
08.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Легия2 : 1Лех П
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 2Легия
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Легия
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Легия
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Легия0 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Легия1 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 1Лех П
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Лех П2 : 2
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 0 : 1Лех П
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Лех П4 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Лех П2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Заглембе Л1217
8 Видзев1316
9 Легия1115
10 Арка1315
11 Радомяк1215
12 Погонь1214
13 Ракув1114
14 Мотор1214
15 ГКС Катовице1211
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст117

