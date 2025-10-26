20:20 ()
Осер - Гавр 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
26 Октября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Осер
Гавр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Гавр, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Гавр
Гавр
16ГвианаврДонован Леон
4ЧилизщФрансиско Сьерральта
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
7ФранцияпзХосуэ Казимир
29ФранцияпзМарвен Сеная
14ГанапзГидеон Менса
5ФранцияпзКевин Дануа
23ГанапзИбрахим Осман
17МароккопзУссама Эль-Аззузи
10МалинпЛассин Синайоко
19КамеруннпДэнни Намасо
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
18ФранциязщЯнис Зуауи
13МализщФоде Дукур
14ФранцияпзРассул Ндиайе
8МароккопзЯсин Кехта
45СенегалпзИсса Сумаре
7ВенгрияпзЛоик Него
15ЯпонияпзАюму Секо
70ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
04.05.2025Франция — Лига 132-й турОсер1 : 2Гавр
01.09.2024Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1Осер
07.05.2022Франция - Лига 2Лига 2. 37-й турГавр1 : 2Осер
21.12.2021Франция - Лига 2Лига 2. 19-й турОсер2 : 3Гавр
05.04.2021Франция - Лига 2Лига 2. 31-й турОсер1 : 1Гавр
01.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 13-й турГавр1 : 1Осер
06.03.2020Франция - Лига 228-й турГавр1 : 0Осер
05.10.2019Франция - Лига 210-й турОсер2 : 0Гавр
23.04.2019Франция - Лига 234-й турОсер0 : 1Гавр
30.11.2018Франция - Лига 216-й турГавр1 : 1Осер
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур2 : 2Осер
04.10.2025Франция — Лига 17-й турОсер1 : 2
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур2 : 0Осер
21.09.2025Франция — Лига 15-й турОсер1 : 0
13.09.2025Франция — Лига 14-й турОсер1 : 2
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур6 : 2Гавр
05.10.2025Франция — Лига 17-й турГавр2 : 2
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Гавр
21.09.2025Франция — Лига 15-й турГавр1 : 1
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж910
12 Брест89
13 Нант99
14 Лорьян88
15 Осер87
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

