Осер - Гавр 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
26 Октября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Гавр, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Гавр
Гавр
|16
|вр
|Донован Леон
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|29
|пз
|Марвен Сеная
|14
|пз
|Гидеон Менса
|5
|пз
|Кевин Дануа
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|45
|пз
|Исса Сумаре
|7
|пз
|Лоик Него
|15
|пз
|Аюму Секо
|70
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Дидье Дигар
История личных встреч
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 37-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 19-й тур
|2 : 3
|05.04.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 31-й тур
|1 : 1
|01.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 13-й тур
|1 : 1
|06.03.2020
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|2 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|0 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 2
|16-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Лорьян
|8
|8
|15
|Осер
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2