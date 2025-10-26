20:22 ()
Гурник З - Ягеллония 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
26 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Гурник З
Ягеллония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Ягеллония, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Ягеллония1 : 1Гурник З
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Гурник З0 : 2Ягеллония
02.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Гурник З2 : 1Ягеллония
27.08.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Ягеллония4 : 1Гурник З
11.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Ягеллония2 : 1Гурник З
26.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Гурник З1 : 1Ягеллония
14.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Гурник З1 : 2Ягеллония
16.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ягеллония1 : 3Гурник З
07.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Гурник З3 : 1Ягеллония
20.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Ягеллония1 : 0Гурник З
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 1Гурник З
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Гурник З3 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1Гурник З
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 2
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 1Гурник З
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ягеллония
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Ягеллония4 : 0
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония3 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ягеллония1 : 0
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Заглембе Л1217
8 Видзев1316
9 Легия1115
10 Арка1315
11 Радомяк1215
12 Погонь1214
13 Ракув1114
14 Мотор1214
15 ГКС Катовице1211
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст117

