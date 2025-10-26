Гурник З - Ягеллония 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
26 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Ягеллония, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гурник З
Забже
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
|Адриан Семенец
История личных встреч
|04.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|4 : 1
|11.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 1
|26.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 1
|14.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 2
|16.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 3
|07.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|3 : 1
|20.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|15.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|11
|21
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|11
|21
|5
|Корона
|12
|19
|6
|Лех П
|11
|19
|7
|Заглембе Л
|12
|17
|8
|Видзев
|13
|16
|9
|Легия
|11
|15
|10
|Арка
|13
|15
|11
|Радомяк
|12
|15
|12
|Погонь
|12
|14
|13
|Ракув
|11
|14
|14
|Мотор
|12
|14
|15
|ГКС Катовице
|12
|11
| 16
Зона вылета
|Лехия
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|11
|7