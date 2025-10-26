Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 21:00
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
26 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор, которое состоится 26 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды).
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Эксельсиор
Роттердам
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|17
|пз
|Матис Сюре
|8
|пз
|Эверт Линторст
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|9
|нп
|Милан Смит
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|4
|зщ
|Каспер Видель
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|12
|зщ
|Артур Загре
|6
|пз
|Адам Карлен
|23
|пз
|Иракли Егоян
|11
|пз
|Гьян де Регт
|18
|пз
|Крис-Кевин Надже
|22
|нп
|Стефан Митрович
|9
|нп
|Шимон Влодарчик
Главные тренеры
|Мелвин Бул
История личных встреч
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|16.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|14.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|07.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 2
|22.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|01.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 0
|03.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Херенвен
|10
|13
|10
|Фортуна
|9
|13
|11
|Спарта
|9
|13
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|НАК Бреда
|10
|9
|14
|Эксельсиор
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3