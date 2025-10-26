20:20 ()
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 21:00
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
26 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Эксельсиор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор, которое состоится 26 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Эксельсиор
Роттердам
22БельгияврЯри Де Бюссер
2НидерландызщМатс Дейл
4НидерландызщЙорис Крамер
5ИндонезиязщДин Джеймс
26НидерландызщЮлиюс Дирксен
21НидерландыпзМелле Мёленстен
17БельгияпзМатис Сюре
8НидерландыпзЭверт Линторст
24НидерландыпзКензо Гаудмейн
9НидерландынпМилан Смит
18НидерландынпРихонелл Маргарет
1НидерландыврСтейн ван Гассел
2НидерландызщИлиас Бронкхорст
4ШвециязщКаспер Видель
3НидерландызщРик Мейссен
12ФранциязщАртур Загре
6ШвецияпзАдам Карлен
23ГрузияпзИракли Егоян
11НидерландыпзГьян де Регт
18ФранцияпзКрис-Кевин Надже
22СербиянпСтефан Митрович
9ПольшанпШимон Влодарчик
Главные тренеры
НидерландыМелвин Бул
История личных встреч
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Эксельсиор
16.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турЭксельсиор1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турЭксельсиор2 : 1Гоу Эхед Иглс
29.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГоу Эхед Иглс3 : 1Эксельсиор
12.05.2021Нидерланды - Первый дивизион38-й турЭксельсиор0 : 1Гоу Эхед Иглс
31.10.2020Нидерланды - Первый дивизион10-й турГоу Эхед Иглс0 : 0Эксельсиор
07.09.2019Нидерланды - Первый дивизион5-й турГоу Эхед Иглс2 : 2Эксельсиор
22.01.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турЭксельсиор1 : 1Гоу Эхед Иглс
01.10.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Эксельсиор
03.02.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турГоу Эхед Иглс0 : 0Эксельсиор
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турГоу Эхед Иглс2 : 1
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур2 : 1Гоу Эхед Иглс
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турГоу Эхед Иглс1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур4 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турЭксельсиор1 : 0
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур2 : 1Эксельсиор
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турЭксельсиор1 : 2
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 2Эксельсиор
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турЭксельсиор0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Херенвен1013
10 Фортуна913
11 Спарта913
12 Гоу Эхед Иглс910
13 НАК Бреда109
14 Эксельсиор99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

Отзывы и комментарии к матчу

