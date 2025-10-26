20:22 ()
Свернуть список

Ракув - Лехия 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 15:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
26 Октября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Ракув
Лехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Лехия, которое состоится 26 Октября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
03.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ракув3 : 1Лехия
23.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Лехия1 : 2Ракув
28.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Ракув4 : 0Лехия
15.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Лехия0 : 3Ракув
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Ракув3 : 0Лехия
04.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Лехия3 : 1Ракув
13.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Ракув0 : 1Лехия
29.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Лехия1 : 3Ракув
21.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Лехия0 : 3Ракув
18.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Ракув2 : 1Лехия
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ракув
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 0Ракув
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ракув2 : 0
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ракув2 : 0
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 0 : 1Ракув
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 2Лехия
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Лехия1 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 3 : 0Лехия
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 4Лехия
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лехия2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Заглембе Л1217
8 Видзев1316
9 Легия1115
10 Арка1315
11 Радомяк1215
12 Погонь1214
13 Ракув1114
14 Мотор1214
15 ГКС Катовице1211
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close