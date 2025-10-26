20:20 ()
Эшторил - Насьонал 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 17:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
26 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Эшторил
Насьонал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Насьонал, которое состоится 26 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал2 : 2Эшторил
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил1 : 0Насьонал
25.07.2021 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Насьонал1 : 2Эшторил
14.12.2019 Португалия - Сегунда 13-й тур Эшторил1 : 2Насьонал
09.04.2017 Португалия - Примейра 28-й тур Эшторил0 : 1Насьонал
26.11.2016 Португалия - Примейра 11-й тур Насьонал0 : 1Эшторил
10.04.2016 Португалия - Примейра 29-й тур Насьонал4 : 1Эшторил
06.12.2015 Португалия - Примейра 12-й тур Эшторил1 : 1Насьонал
16.02.2015 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 0Эшторил
14.09.2014 Португалия - Примейра 4-й тур Эшторил2 : 1Насьонал
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Эшторил
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 2Эшторил
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 1
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 0Эшторил
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил3 : 1
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал3 : 2
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 1Насьонал
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал1 : 2
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Насьонал
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 2Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Жил Висенте919
4
Лига конференций
Бенфика818
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка910
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

