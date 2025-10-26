Эшторил - Насьонал 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 17:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
26 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Насьонал, которое состоится 26 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|14.12.2019
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|1 : 2
|09.04.2017
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|26.11.2016
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|10.04.2016
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 1
|06.12.2015
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|16.02.2015
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|14.09.2014
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 2
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Жил Висенте
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|8
|18
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|9
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1