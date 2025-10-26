Реал Мадрид - Барселона 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
26 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 26 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|8
|пз
|Педри
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 3
|26.04.2025
|Кубок Испании
|Финал
|3 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Суперкубок Испании
|Финал
|4 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 4
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|10
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Реал Сосьедад
|10
|9
|15
|Валенсия
|9
|9
|16
|Леванте
|9
|8
|17
|Мальорка
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Сельта
|9
|7
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7