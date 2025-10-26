20:19 ()
Реал Мадрид - Барселона 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
26 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Мадрид
Барселона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 26 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
1БельгияврТибо Куртуа
3БразилиязщЭдер Милитао
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
30АргентинапзФранко Мастантуоно
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
25ПольшаврВойцех Щенсны
24ИспаниязщЭрик Гарсия
4УругвайзщРональд Араухо
5ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
10ИспанияпзЛамин Ямаль
8Испанияпз Педри
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
14АнглиянпМаркус Рашфорд
7ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
11.05.2025Испания — Примера35-й турБарселона4 : 3Реал Мадрид
26.04.2025Кубок ИспанииФиналБарселона3 : 2 ДВРеал Мадрид
12.01.2025Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 5Барселона
26.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Мадрид0 : 4Барселона
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона2 : 1Реал Мадрид
21.04.2024Испания - Примера32-й турРеал Мадрид3 : 2Барселона
14.01.2024Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид4 : 1Барселона
28.10.2023Испания - Примера11-й турБарселона1 : 2Реал Мадрид
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБарселона3 : 0Реал Мадрид
05.04.2023Кубок Испании1/2 финалаБарселона0 : 4Реал Мадрид
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид1 : 0
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 1Реал Мадрид
04.10.2025Испания — Примера8-й турРеал Мадрид3 : 1
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 5Реал Мадрид
27.09.2025Испания — Примера7-й тур5 : 2Реал Мадрид
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона6 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й турБарселона2 : 1
05.10.2025Испания — Примера8-й тур4 : 1Барселона
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона1 : 2
28.09.2025Испания — Примера7-й турБарселона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья1013
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Реал Сосьедад109
15 Валенсия99
16 Леванте98
17 Мальорка98
18
Зона вылета
Жирона107
19
Зона вылета
Сельта97
20
Зона вылета
Овьедо107

Отзывы и комментарии к матчу

