Вулверхэмптон - Бёрнли 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Бёрнли, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Уго Буэно
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|10
|нп
|Джон Арьяс
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|24
|пз
|Джош Каллен
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|17
|нп
|Лум Чауна
|9
|нп
|Лайл Фостер
|11
|нп
|Джейдон Энтони
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Скотт Паркер
История личных встреч
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 4
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|14
|Брентфорд
|8
|10
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|16
|Фулхэм
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2