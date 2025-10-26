20:18 ()
Свернуть список

Вулверхэмптон - Бёрнли 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вулверхэмптон
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Бёрнли, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
31 Англия вр Сэм Джонстон
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
3 Испания зщ Уго Буэно
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
10 Колумбия нп Джон Арьяс
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
6 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
24 Ирландия пз Джош Каллен
8 Франция пз Лесли Угочукву
16 Португалия пз Флорентину Луиш
17 Франция нп Лум Чауна
9 ЮАР нп Лайл Фостер
11 Англия нп Джейдон Энтони
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон2 : 0Бёрнли
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 0Бёрнли
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 0Вулверхэмптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 0Бёрнли
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 4Бёрнли
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли2 : 1Вулверхэмптон
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
25.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон1 : 1Бёрнли
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Бёрнли2 : 0Вулверхэмптон
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон1 : 1
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Вулверхэмптон2 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Бёрнли2 : 0
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Бёрнли
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 5 : 1Бёрнли
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Бёрнли1 : 2
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Бёрнли1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Лидс Юнайтед911
14 Брентфорд810
15 Ньюкасл Юнайтед89
16 Фулхэм88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close