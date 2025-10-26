Сассуоло - Рома 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Рома, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Рома
Рим
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|19
|зщ
|Филиппо Романья
|3
|зщ
|Джош Дойг
|40
|пз
|Астер Вранкс
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|12
|зщ
|Константинос Цимикас
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|3 : 4
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Удинезе
|8
|12
|9
|Аталанта
|7
|11
|10
|Кремонезе
|7
|10
|11
|Сассуоло
|7
|10
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Пиза
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Верона
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3