20:19 ()
Свернуть список

Сассуоло - Рома 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Сассуоло
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Рома, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Рома
Рим
49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
19ИталиязщФилиппо Романья
3ШотландиязщДжош Дойг
40БельгияпзАстер Вранкс
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
10ИталиянпДоменико Берарди
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
12ГрециязщКонстантинос Цимикас
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
17.03.2024Италия - Серия А29-й турРома1 : 0Сассуоло
03.12.2023Италия - Серия А14-й турСассуоло1 : 2Рома
12.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турРома3 : 4Сассуоло
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турСассуоло1 : 1Рома
13.02.2022Италия - Серия А25-й турСассуоло2 : 2Рома
12.09.2021Италия - Серия А3-й турРома2 : 1Сассуоло
03.04.2021Италия - Серия А29-й турСассуоло2 : 2Рома
06.12.2020Италия - Серия А10-й турРома0 : 0Сассуоло
01.02.2020Италия - Серия А22-й турСассуоло4 : 2Рома
15.09.2019Италия - Серия А3-й турРома4 : 2Сассуоло
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Сассуоло
03.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 1Сассуоло
28.09.2025Италия — Серия А5-й турСассуоло3 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финала3 : 0Сассуоло
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур2 : 1Сассуоло
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турРома1 : 2
18.10.2025Италия — Серия А7-й турРома0 : 1
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 2Рома
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРома0 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й турРома2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан817
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо813
7 Ювентус712
8 Удинезе812
9 Аталанта711
10 Кремонезе710
11 Сассуоло710
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Парма87
16 Лечче86
17 Пиза84
18
Зона вылета
Верона74
19
Зона вылета
Фиорентина73
20
Зона вылета
Дженоа73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close