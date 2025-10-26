Фамаликан - Витория Гимарайнш 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 17:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
26 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Витория Гимарайнш, которое состоится 26 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|14.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|31.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|06.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|12.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 3
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Жил Висенте
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|8
|18
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|9
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1