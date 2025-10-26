20:20 ()
Фамаликан - Витория Гимарайнш 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 17:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
26 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Фамаликан
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Витория Гимарайнш, которое состоится 26 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0Витория Гимарайнш
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Фамаликан
09.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Фамаликан
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Фамаликан1 : 3Витория Гимарайнш
14.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан2 : 1Витория Гимарайнш
31.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Фамаликан
06.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Фамаликан
01.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан1 : 2Витория Гимарайнш
12.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Фамаликан
24.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Фамаликан0 : 1Витория Гимарайнш
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 3Фамаликан
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Фамаликан
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Фамаликан
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 2
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Витория Гимарайнш
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Жил Висенте919
4
Лига конференций
Бенфика818
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка910
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

