Твенте - Аякс 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 13:15
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
26 Октября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Твенте
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 26 Октября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
3НидерландызщРобин Проппер
43НидерландызщРуд Нейстад
39НидерландызщМатс Ротс
6АлжирпзРамиз Зерруки
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
27НорвегияпзСондре Эрьясетер
7ХорватиянпМарко Пьяца
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
1ЧехияврВитезслав Ярош
3ДаниязщАнтон Гоэи
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
2БразилиязщЛукас Роза
24БельгияпзЙорти Мокио
10ИзраильпзОскар Глух
8НидерландыпзКеннет Тейлор
17НорвегиянпОливер Эдвардсен
11БельгиянпМика Годтс
25НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыДжон ван ден Бром
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАякс2 : 0Твенте
10.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турТвенте2 : 2Аякс
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАякс2 : 1Твенте
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турТвенте3 : 1Аякс
28.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турТвенте3 : 1Аякс
09.02.2023Кубок Нидерландов1/8 финалаТвенте0 : 1Аякс
14.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАякс0 : 0Твенте
13.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАякс5 : 0Твенте
22.08.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте1 : 1Аякс
14.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турТвенте1 : 3Аякс
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур3 : 3Твенте
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турТвенте2 : 1
26.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турТвенте3 : 2
19.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 5Твенте
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турТвенте2 : 2
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 1Аякс
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турАякс0 : 2
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур3 : 3Аякс
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 0Аякс
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турАякс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Херенвен1013
10 Фортуна913
11 Спарта913
12 Гоу Эхед Иглс910
13 НАК Бреда109
14 Эксельсиор99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

