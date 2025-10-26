Твенте - Аякс 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 13:15
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
26 Октября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 26 Октября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|7
|нп
|Марко Пьяца
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|24
|пз
|Йорти Мокио
|10
|пз
|Оскар Глух
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|09.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|22.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Херенвен
|10
|13
|10
|Фортуна
|9
|13
|11
|Спарта
|9
|13
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|НАК Бреда
|10
|9
|14
|Эксельсиор
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3