Радомяк - Висла Плоцк 27 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-10-2025 20:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
27 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Радомяк
Висла Плоцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Висла Плоцк, которое состоится 27 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
02.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Висла Плоцк1 : 1Радомяк
10.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Радомяк2 : 0Висла Плоцк
07.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Радомяк1 : 1Висла Плоцк
09.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Плоцк1 : 0Радомяк
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 2Радомяк
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк3 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Радомяк
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк1 : 0
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 4 : 1Радомяк
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Висла Плоцк3 : 1
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 1Висла Плоцк
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Висла Плоцк1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Висла Плоцк0 : 1
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 0Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1326
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1224
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1319
6 Лех П1119
7 Погонь1317
8 Заглембе Л1217
9 Ракув1217
10 Видзев1316
11 Легия1115
12 Арка1315
13 Радомяк1215
14 ГКС Катовице1314
15 Мотор1214
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст117

