Радомяк - Висла Плоцк 27 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-10-2025 20:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
27 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Радомяк
Радом
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|02.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 0
|07.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 2
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
|20.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|13
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|12
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|12
|21
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|11
|21
|5
|Корона
|13
|19
|6
|Лех П
|11
|19
|7
|Погонь
|13
|17
|8
|Заглембе Л
|12
|17
|9
|Ракув
|12
|17
|10
|Видзев
|13
|16
|11
|Легия
|11
|15
|12
|Арка
|13
|15
|13
|Радомяк
|12
|15
|14
|ГКС Катовице
|13
|14
|15
|Мотор
|12
|14
| 16
Зона вылета
|Лехия
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|11
|7