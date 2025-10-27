«Ювентус» уступил «Лацио» в матче Серии А и продлил свою безвыигрышную серию до восьми игр

Дата публикации: 27-10-2025 01:51

В рамках 8-го тура чемпионата Италии по футболу прошёл матч между командами «Лацио» и «Ювентус». Игра прошла на легендарном римском стадионе «Олимпико», где главным арбитром встречи выступал Андреа Коломбо. Болельщики обеих команд увидели борьбу на каждом участке поля, но успех остался за хозяевами — команда «Лацио» одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Решающим эпизодом матча стал быстрый гол: уже на девятой минуте встречи полузащитник «Лацио» Тома Башич удачно завершил атаку римлян и поразил ворота туринцев. Оставшееся время обе команды создали немало голевых моментов, однако счет больше не изменился.

Благодаря этой победе «Лацио» набирает 11 очков и занимает 10-ю позицию в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» продолжает серию без побед, которая теперь составляет уже восемь официальных матчей подряд во всех турнирах. Более того, это третье поражение туринского клуба кряду. Сейчас команда располагается на восьмой строчке с 12 очками, набранными в восьми матчах текущего чемпионата.