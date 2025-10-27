Раскрыто слово, за которое Лунин был удалён в матче с «Реалом»

Дата публикации: 27-10-2025 01:53

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел очередное Эль Класико против «Барселоны», сидя на скамейке запасных, но его вклад вне игры тоже не остался незамеченным.

В самом конце напряженного матча голкипер попал в эпицентр конфликта между командами и получил красную карточку за эмоциональную реакцию.

Лунина удалили с поля за то, что он резко направился к скамейке соперников и с вызовом криком обратился к игрокам «Барселоны» словами: «Садитесь!», что вызвало бурную реакцию как среди футболистов, так и у судей.

Матч 10-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоялся 26 октября на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 2:1, в пользу хозяев поля, что позволило «королевскому клубу» укрепить свои позиции в таблице чемпионата.

Несмотря на то, что Андрей Лунин не выходил на поле, его энергетика и страсть к победе проявились и на скамейке, что, безусловно, подчеркнуло значимость командного духа и эмоционального накала на таких важных матчах как Эль Класико.