Маркевич выделил команды, способные удивить Динамо и Шахтер в УПЛ

Дата публикации: 27-10-2025 01:52

Известный украинский футбольный специалист Мирон Маркевич поделился своим мнением о текущем чемпионате Украины и подчеркнул, что в борьбе за титул может произойти настоящая сенсация.

«Я не исключаю, что в концовке сезона мы можем увидеть неожиданный поворот. Клубы вроде «Кривбасса», ЛНЗ и «Полесья» пока не собираются уступать и уходить на второй план. Конечно, если «Динамо» и «Шахтер» восстановят всех своих ключевых футболистов, они останутся главными претендентами на победу», – рассказал Маркевич.

На данный момент «Шахтер» уверенно занимает лидерство в Украинской Премьер-Лиге с 21 очком, а киевское «Динамо» следует за ним на втором месте, имея на одно очко меньше.

Ранее знаменитый тренер также отметил высокий уровень игры полузащитника Олега Очеретько, подчеркнув его значимость для команды и перспективы развития в украинском футболе.

Таким образом, сезон обещает быть напряжённым и непредсказуемым, а борьба за чемпионство продолжится в самом остром ключе, при этом не исключаются сюрпризы от команд, которые традиционно не входят в число фаворитов.