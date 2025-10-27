Сергей Семак объяснил причину отсутствия центрфорварда в стартовом составе «Зенита» на матч с «Динамо»

Дата публикации: 27-10-2025 01:48

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о причинах нестандартного выбора стартового состава на матч 13-го тура Мир РПЛ против московского «Динамо», в котором петербуржцы одержали победу со счетом 2:1. В этой встрече команда вышла на поле без привычного центрального форварда, что не осталось незамеченным болельщиками и журналистами.

— В последних турах в роли центрфорварда играл Матео Кассьерра, однако сегодня с первых минут в этой позиции появился Луис Энрике, который обычно действует на фланге атаки. Чем было обусловлено это тактическое решение?

— На самом деле долго не размышляли, решение приняли достаточно быстро. Мы дали старт Луису Энрике, и у нас оставалась возможность менять структуру атаки по ходу игры, если того потребует ситуация. Я считаю, что Луис очень достойно справился, стал важной частью командных комбинаций и проявил свои лучшие качества в новой для себя роли. Он помог команде своими действиями, двигаясь по всему фронту атаки и создавая опасные моменты для соперников.

— Можно ли утверждать, что сейчас Александр Соболев не является даже вторым или третьим выбором на позицию нападающего?

— На сегодняшний день — это действительно так. Бывали моменты, когда Соболев выходил в основном составе, как и Кассьерра, и Лусиано. Всё зависит от подготовленности игроков к конкретной встрече, от их текущей формы, их состояния и особенностей противника. Мы тщательно анализируем, кто сейчас находится в лучших кондициях, и уже исходя из этого принимаем решение о составе. Конечно, если бы мы заранее знали, что предстоит много подач в штрафную, возможно, выпустили бы Соболева, ведь он отлично играет головой. Но если задача — быстро уходить в контратаки и искать пространство за спинами защитников, то тут могут проявить себя другие футболисты, например Лусиано. Все наши решения — это результат работы тренерского штаба, постоянного анализа и стремления найти оптимальный вариант для достижения победы.