Флик настоял на немедленном трансфере у руководства «Барселоны» после столкновения с «Реалом»

Дата публикации: 27-10-2025 01:52

Главный тренер каталонской «Барселоны», немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, обратился к руководству клуба с просьбой о трансферных покупках. Об этом сообщает издание Fichajes.

Согласно информации источника, 59-летний тренер после недавнего поражения в Эль-Классико настоял на необходимости усиления линии обороны. В частности, он рекомендовал подписать португальского защитника из лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

В текущем сезоне Гонсалу Инасиу провел за свой клуб 13 матчей во всех турнирах, проявив себя не только на защитных позициях, но и результативными действиями, сделав два ассиста. По данным веб-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро, что подчеркивает его высокий уровень и перспективность для «Барселоны».

Стоит отметить, что Флик ранее уже комментировал причины поражения «Барселоны» в Мадриде, указывая на проблемы в защите и недостаток свежих кадров. Теперь же немецкий тренер намерен исправить ситуацию путем усиления состава перед предстоящими играми.