Карвахаль жестом попросил Ямаля молчать после победы «Реала» над «Барселоной»

Дата публикации: 26-10-2025 21:54

В напряжённом матче десятого тура Ла Лиги мадридский «Реал» одержал важную победу над своим принципиальным соперником — «Барселоной», победив с минимальным счётом 2:1 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Капитан «сливочных», Даниэль Карвахаль, после финального свистка оказался в центре внимания благодаря своему жесту в адрес вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Карвахаль явно показал рукой символический призыв замолчать, обратив это движение к молодому футболисту из стана каталонцев, тем самым подчеркивая преимущества своей команды в этом противостоянии. Главным арбитром важнейшей встречи выступил Сесар Сото Градо.

Этот эпизод попал в прямую трансляцию, вызвав бурную реакцию как среди болельщиков, так и в футбольном сообществе. Спустя мгновения после окончания матча страсти на поле разгорелись ещё больше — игроки обеих команд поспешили подключиться к массовой потасовке, что добавило огня к и без того принципиальному «эль класико» и получило широкий резонанс в спортивных медиа.

После этой победы «Реал Мадрид» упрочил своё лидерство в главном чемпионате Испании, набрав уже 27 очков после 10 матчей сезона. «Барселона» сохранила второе место, имея в своём активе 22 очка. Теперь разрыв между двумя грандами составляет пять очков, что заметно приближает подопечных Хаби Алонсо к заветному чемпионскому титулу Ла Лиги нынешнего сезона.

