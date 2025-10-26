Ван де Вен оформил дубль и помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон» в матче АПЛ

Дата публикации: 26-10-2025 21:58

Завершился поединок 9-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором на поле стадиона «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле сошлись «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». Лондонский клуб уверенно одержал победу над хозяевами, разгромив их со счётом 3:0. Главным судьёй встречи выступил опытный арбитр Крэйг Поусон.

Первый гол зрители увидели уже на 19-й минуте благодаря точному удару Микки ван де Вена, который позже, на 45+6-й минуте, оформил свой дубль, удвоив преимущество гостей перед самым перерывом. Точку в матче поставил Папе Матар Сарр, воспользовавшись ошибкой соперников и записав на свой счёт третий гол «шпор» на 89-й минуте.

После этого уверенного успеха «Тоттенхэм Хотспур» набрал 17 очков и закрепился на третьей позиции турнирной таблицы английской Премьер-лиги, демонстрируя отличную форму на старте сезона. «Эвертон» же, имея в активе 11 очков, занимает пока что 14-е место, что оставляет команде определённое пространство для улучшения своих результатов в дальнейшем ходе чемпионата.

В следующем туре «ириски» отправятся в гости к «Сандерленду» 3 ноября, где попытаются набрать важные очки. В это же время «Тоттенхэм» 1 ноября на родном стадионе сразится с «Челси» — один из центральных поединков ближайшего тура, обещающий быть крайне интересным для поклонников английского футбола.