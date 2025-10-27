22:23 ()
Свернуть список

Джеймс Милнер оставил свой след в истории АПЛ в игре с «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 27-10-2025 13:39

В матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги между Манчестер Юнайтед и Брайтоном случилось событие, вошедшее в историю чемпионата. Встреча завершилась победой Манчестер Юнайтед со счетом 4:2 на домашнем стадионе.

Однако, помимо результата, матч примечателен уникальным фактом, связанным с легендарным игроком Джеймсом Милнером. Он стал первым футболистом в АПЛ, который сделал результативную передачу на футболиста, родившегося после его собственного дебюта в лиге.

  • Джеймс Милнер впервые вышел на поле в Премьер-Лиге 10 ноября 2002 года.
  • В то же время, его ассистент Харалампос Костулас появился на свет гораздо позже – 30 мая 2007 года.

Таким образом, Милнер не только демонстрирует невероятную долговечность в футболе, но и остается актуальным игроком, способным влиять на ход игры спустя почти два десятилетия своей карьеры. Для самого Милнера этот пас стал 90-м в АПЛ, что выводит его в число лучших ассистентов лиги – всего восемь игроков превзошли его по этому показателю.

Этот исторический момент подчеркивает не только мастерство Милнера, но и непрерывный поток молодых талантов в английском чемпионате, которые приходят на смену поколениям, сформированным в начале 2000-х. Футбол продолжает развиваться, объединяя разные эпохи и поколения игроков на одном поле.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close