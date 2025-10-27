КДК УАФ вынес наказание главному тренеру за оскорбление Калюжного в поединке УПЛ

Дата публикации: 27-10-2025 13:38

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес наказание главному тренеру «Колоса» Руслану Костышину за инцидент, произошедший в матче его команды против харьковского «Металлиста 1925» (0:1) 28 сентября 2025 года.

В ходе игры наставник «Колоса» проявил явное раздражение из-за поведения полузащитника Ивана Калюжного, который, по мнению тренера, слишком долго оставался на поле после нарушения. Руслан Костышин эмоционально обратился к игроку соперника, использовав неприемлемую лексику: «Супер Иван, что это за х***я, бл**ь?»

Как сообщает официальный сайт УАФ, «КДК УАФ тщательно рассмотрел материалы, касающиеся возможного нарушения Кодекса этики и честной игры главным тренером ФК „Колос“ Русланом Костышиным во время встречи 7-го тура Украинской Премьер-Лиги между ФК „Металлист 1925“ (Харьков) и ФК „Колос“ (Ковалевка), прошедшей 28 сентября 2025 года.»

В итоге дисциплинарный комитет постановил обязать ФК «Колос» выплатить штраф в размере 20 000 гривен за несоблюдение норм Кодекса этики и честной игры УАФ. Основной причиной стало нарушение служебной обязанности — воздерживаться от использования оскорбительных и непристойных выражений на официальных матчах.

Данное решение было принято с целью поддерживать высокий уровень добропорядочности и уважения среди участников украинского футбола. КДК УАФ подчеркнул, что подобное поведение со стороны тренеров недопустимо, поскольку они являются примером для игроков и болельщиков.

Кроме того, комитет рекомендовал тренерскому составу «Колоса» провести работу по предотвращению подобных инцидентов в будущем и напомнил о необходимости строгого соблюдения этических стандартов как во время матчей, так и в повседневной практике.

Таким образом, данное дисциплинарное взыскание служит предупреждением для всех представителей футбольной общественности о важности корректного и уважительного отношения друг к другу, особенно в условиях напряжённой борьбы на поле.