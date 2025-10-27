Манфред Угальде поделился планами относительно своего будущего в «Спартаке»

Дата публикации: 27-10-2025 12:53

Нападающий московского клуба «Спартак» Манфред Угальде поделился мыслями о своем будущем в коллективе и подвёл краткие итоги старта сезона. Форвард заявил, что на данный момент не планирует уходить из команды и чувствует себя в «Спартаке» очень комфортно.

— Как оцениваете своё выступление в начале сезона?

— Сейчас очень важно сохранить концентрацию и демонстрировать стабильную игру. Я делаю всё возможное и всегда стараюсь находить моменты для взятия ворот соперника. Посмотрим, что нам принесёт продолжение чемпионата.

— Вы останетесь в «Спартаке» в этом сезоне?

— Да, я сейчас полностью здесь и счастлив, меня всё устраивает. Когда я выхожу на поле в футболке «Спартака», всегда выкладываюсь на все 100%, чтобы приносить пользу команде, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Манфред Угальде уже провёл за «Спартак» 15 матчей, в которых отличился пятью голами и помог команде добиться важных результатов. Контракт 22-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Угальде рассчитывает продолжить успешные выступления и внести вклад в достижение главных целей «Спартака» в текущем сезоне.