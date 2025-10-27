Эрлинг Холанд обратился к фанатам «Манчестер Сити» после поражения от «Астон Виллы»

Дата публикации: 27-10-2025 12:54

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к поклонникам после неожиданного поражения от «Астон Виллы» с минимальным счетом 0:1 в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе «Астон Виллы» — «Вилла Парк» в Бирмингеме. Победу хозяевам принес единственный гол, автором которого стал защитник Мэтти Кэш на 67-й минуте матча.

«Это было тяжелое испытание: сложное поле, серьезный противник. Огромное спасибо всем нашим фанатам, которые поддерживали нас и приехали на эту игру», – написал норвежец в соцсети X. Форвард отметил важность поддержки болельщиков даже в трудные моменты и призвал не терять веру в команду.

После девяти сыгранных встреч подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 16 очков. Лидерство удерживает лондонский «Арсенал» (22 очка), а «Астон Вилла», благодаря победе, вышла на восьмое место с 15-ю баллами. Следующий матч «Манчестер Сити» проведет дома и постарается вернуть уверенность своим болельщикам.