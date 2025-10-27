Дата публикации: 27-10-2025 14:11

В очередном поединке чемпионата Португалии 25 октября лиссабонская «Бенфика» одержала впечатляющую победу над «Арокой» с разгромным счетом 5:0. В этом матче ключевую роль сыграли украинские футболисты — голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Трубин провел на поле все 90 минут встречи, надежно защищая ворота и сохранил их неприкосновенными, что позволило «Бенфике» минимизировать опасные моменты со стороны соперника. Вратарь показал высокий уровень концентрации и спокойствия: португальские эксперты отметили, что вратарю не пришлось часто вступать в игру, а пульс Трубина не поднимался выше 60-70 ударов в минуту на протяжении всего матча.

Георгий Судаков, который вышел в стартовом составе, проявил себя с положительной стороны, хотя и был заменен на 63-й минуте. В первом тайме он играл достаточно скромно и не выделялся яркими действиями. Одна из небольших ошибок полузащитника на 29-й минуте привела к опасному удару в сторону ворот «Бенфики» – Пабло Госальбес из «Ароки» попал рядом со штангой. Несмотря на это, Судаков продемонстрировал техничную работу с мячом, уверенно вел игру в центре поля, однако его вклад в атаки и оборону команды был оценен как умеренный.

Общая игра футболистов сборной Украины помогла «орлам» укрепить свои позиции в турнирной таблице: команда под руководством знаменитого тренера Жозе Моуриньо собрала уже 21 очко и занимает третье место в чемпионате Португалии. Ближайшая задача «Бенфики» – встреча в Кубке лиги, которая запланирована на 29 октября против «Тонделы». Этот поединок станет дополнительным испытанием для команды в борьбе за трофеи и поддержании высокого уровня формы игроков, включая Трубина и Судакова.