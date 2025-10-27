Похитители Андрея Мостового впервые прокомментировали случившееся

Дата публикации: 27-10-2025 12:56

Появились подробности о попытке похищения футболиста Андрея Мостового, выступающего за санкт-петербургский «Зенит». Стало известно, что за организацию преступления ответственны трое курсантов Морской академии. По данным телеграм-канала «Mash на спорте», студентов привлек анонимный пользователь сети, скрывающийся под ником «Сатанист». Через социальные сети им был предложен «заказ» на похищение с последующим вымогательством крупной суммы денег у спортсмена.

Во время допроса один из задержанных в содеянном признался. Он рассказал, что решился на участие в преступлении из-за сложного материального положения семьи.

«Мне были нужны деньги из-за операции у отца. Мне предложили работу — заработать на спортсмене, — поделился молодой человек с РЕН ТВ. — Со мной связался человек по имени Слава и рассказал о задании. Не видел, не слышал его, все вопросы обсуждались только в мессенджере Телеграм. Слава — это и есть тот самый Сатанист, его личность мне неизвестна», — добавил подозреваемый.

Второй участник группы также признал свою вину и пояснил цели похищения.

«Планировали похитить, узнать данные о счетах, криптовалюте, биржах. Затем заставить перевести деньги по реквизитам, которые дал нам Сатанист в Телеграм», — рассказал второй фигурант дела.