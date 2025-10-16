МИД Израиля назвал недопуск болельщиков «Маккаби» на матч Лиги Европы «позорным решением»

Дата публикации: 16-10-2025 23:22

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил свое глубокое возмущение по поводу решения английского футбольного клуба «Астон Вилла», который запретил болельщикам «Маккаби» из Тель-Авива посетить матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча должна состояться на знаменитом стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме 6 ноября. По словам израильского политика, подобный шаг идет вразрез с принципами честной борьбы и уважения к футбольным болельщикам разных стран.

«Позорное решение! Я призываю власти Великобритании отменить это трусливое решение!» – подчеркнул Саар в своем аккаунте в соцсети X, призывая пересмотреть подобную практику недопуска иностранных фанатов.

Напомним, руководство «Астон Виллы» приняло это решение в связи с опасениями за безопасность зрителей, а также жителей города в условиях возможных массовых протестов и напряженной международной обстановки. Ранее уже сообщалось о множестве инцидентов во время матчей отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, когда происходили акции протеста против политики Израиля. Например, один из таких случаев был отмечен в Осло, где во время митинга был сожжён флаг ближневосточного государства. Подобные меры вызвали бурю обсуждений как среди футбольных фанатов, так и среди представителей политических кругов.