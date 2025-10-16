МИД Израиля назвал недопуск болельщиков «Маккаби» на матч Лиги Европы «позорным решением»
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил свое глубокое возмущение по поводу решения английского футбольного клуба «Астон Вилла», который запретил болельщикам «Маккаби» из Тель-Авива посетить матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча должна состояться на знаменитом стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме 6 ноября. По словам израильского политика, подобный шаг идет вразрез с принципами честной борьбы и уважения к футбольным болельщикам разных стран.
«Позорное решение! Я призываю власти Великобритании отменить это трусливое решение!» – подчеркнул Саар в своем аккаунте в соцсети X, призывая пересмотреть подобную практику недопуска иностранных фанатов.
Напомним, руководство «Астон Виллы» приняло это решение в связи с опасениями за безопасность зрителей, а также жителей города в условиях возможных массовых протестов и напряженной международной обстановки. Ранее уже сообщалось о множестве инцидентов во время матчей отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, когда происходили акции протеста против политики Израиля. Например, один из таких случаев был отмечен в Осло, где во время митинга был сожжён флаг ближневосточного государства. Подобные меры вызвали бурю обсуждений как среди футбольных фанатов, так и среди представителей политических кругов.