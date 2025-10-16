ФИФА раскрыла данные о продажах билетов на чемпионат мира-2026

Дата публикации: 16-10-2025 23:29

На матчи грядущего чемпионата мира по футболу 2026 года, который впервые в истории пройдет сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике — уже реализовано более одного миллиона билетов. Такой ажиотаж вокруг турнира свидетельствует о невероятном интересе болельщиков со всего мира: заявки поступили из 212 стран и территорий. Об этом Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально сообщила на своей странице в социальной сети X.

Мировое первенство стартует 11 июня и завершится 19 июля 2026 года. Особенностью чемпионата станет то, что за главный футбольный трофей будут бороться 48 национальных сборных, вместо привычных 32. Все команды распределят по 12 группам, в каждой из которых сыграют по четыре сборные. В стадию плей-офф выйдут не только по две лучшие команды из каждой группы, но и ещё восемь сборных, показавших лучшие результаты среди занявших третьи места. Более того, в этом розыгрыше впервые появится новая стадия — 1/16 финала, что добавит интриги турниру и увеличит количество захватывающих матчей для зрителей.