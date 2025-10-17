Кевин Кураньи признался, что в Германии ему не хватает борща и пельменей

Дата публикации: 17-10-2025 15:06

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал о том, по каким вещам из России он тоскует, находясь у себя на родине в Германии. Напомним, что Кураньи выступал за национальную сборную Германии с 2003 по 2008 год, и хорошо знаком с обеими странами.

— Чего из русского вам не хватает в Германии?

— Хм, пожалуй, совсем не скучаю по московским пробкам, ха-ха! А вот некоторые русские блюда я бы с удовольствием взял с собой в Германию. Например, люблю настоящий борщ и пельмени — очень вкусные и сытные блюда, которые в России готовят особенно хорошо. В немецкой кухне таких блюд не хватает.

— Предлагали ли вам российское гражданство?

— Нет, подобных предложений не поступало. Видимо, потому что я уже играл за сборную Германии, и такие переходы невозможны, — приводит слова Кураньи портал Sport24.

В составе «Динамо» Кевин Кураньи провёл пять сезонов, выступая за московский клуб с 2010 по 2015 год, став одним из лидеров команды. Футбольную карьеру нападающий завершил в 2016 году, играя за немецкий «Хоффенхайм». Несмотря на то, что Кураньи давно покинул Россию, он до сих пор тепло вспоминает время, проведённое в этой стране и отмечает, что российская кухня ему по душе.