Вольтемаде из «Ньюкасла» признан самым подорожавшим футболистом АПЛ по версии Transfermarkt

Дата публикации: 17-10-2025 18:04

Известный ресурс Transfermarkt провёл очередное обновление рыночной стоимости игроков, выступающих в английской Премьер-лиге. Согласно свежим данным, самым подорожавшим футболистом последнего обновления стал нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде. Германиянин существенно увеличил свою трансферную стоимость — на внушительные € 35 млн, доведя итоговую оценку до отметки € 65 млн. Такой рост связан с его впечатляющей игрой и результативностью в этом сезоне.

Интересно, что в обновлённом рейтинге можно увидеть не только представителей топ-клубов, но и игроков из команд, традиционно не считающихся грандями английского футбола. Вот как выглядит первая десятка футболистов, сильнее всего прибавивших в цене на английском рынке по мнению Transfermarkt:

  1. Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед») — € 65 млн (рост стоимости: + € 35 млн).
  2. Александер Исак («Ливерпуль») — € 140 млн (+ € 20 млн).
  3. Карлос Балеба («Брайтон») — € 60 млн (+ € 20 млн).
  4. Кевин Лопес («Фулхэм») — € 30 млн (+ € 18 млн).
  5. Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 32 млн (+ € 17 млн).
  6. Джейди Канво («Кристал Пэлас») — € 20 млн (+ € 16 млн).
  7. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн (+ € 15 млн).
  8. Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед») — € 75 млн (+ € 15 млн).
  9. Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 15 млн).
  10. Жоао Педро («Челси») — € 65 млн (+ € 15 млн).

Столь значительный скачок в цене Ник Вольтемаде объясняется его яркой игрой за «сорок» в этом сезоне. Он уже провёл семь матчей за «Ньюкасл» в текущем розыгрыше АПЛ и отличился четырьмя забитыми мячами. Немецкий форвард становится настоящей звездой команды, а его быстрый прогресс и высокая результативность не остаются незамеченными как со стороны экспертов, так и со стороны ведущих европейских клубов, пристально следящих за развитием молодого таланта. Учитывая такую динамику, нет ничего удивительного, что именно Вольтемаде сейчас занимает первую строку рейтинга самых подорожавших игроков английского чемпионата.

