Фабрегас ответил Тудору, который назвал «Комо» «фальшивым маленьким клубом»

Дата публикации: 20-10-2025 11:36

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями после убедительной домашней победы своей команды над «Ювентусом» в рамках 7-го тура итальянской Серии А. Напомним, матч завершился с уверенным счётом 2:0 в пользу хозяев поля, что стало настоящей сенсацией для футбольных болельщиков и экспертов.

«Самое важное после подобного успеха — это гордость за команду. Сегодня мы еще раз доказали: когда футболисты объединяются вокруг одной цели, поддерживают друг друга, слаженно действуют на поле и следуют общему плану, коллектив превращается в настоящую силу, с которой должны считаться даже гранды итальянского футбола», — подчеркнул Фабрегас.

Ответив на недавние высказывания наставника соперников Игора Тудора, Фабрегас отметил: «Мистер Тудор — опытный тренер, работающий в очень уважаемом и большом клубе. Он заявил, будто я покупаю всех игроков, но, возможно, его просто неправильно информировали о нашей клубной политике. Мы строим «Комо» на сплочённости и энтузиазме» — приводит слова Фабрегаса Onefootball.

Ранее Игор Тудор позволил себе резко высказаться в адрес «Комо», назвав их «поддельным маленьким клубом» и ссылаясь на якобы неограниченные финансовые ресурсы команды Фабрегаса. Эти слова вызвали широкий резонанс в итальянских СМИ и среди футбольной общественности.

Стоит отметить, что в текущем сезоне «Комо» демонстрирует впечатляющие результаты: команда не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд и имеет в своём активе 12 очков после семи встреч, что позволяет занимать шестую строчку в турнирной таблице. Интересно, что «Ювентус» располагается всего на одну позицию ниже — они также набрали 12 очков, но уступают «Комо» по дополнительным показателям.

Учитывая динамику развития клуба из города Комо, многие эксперты считают, что коллектив Фабрегаса в этом сезоне способен бороться за самые высокие позиции и доставить немало проблем именитым соперникам. Матч с «Ювентусом» стал тому ярким подтверждением.