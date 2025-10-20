Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал снижение формы Мохамеда Салаха

Дата публикации: 20-10-2025 12:15

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своим мнением относительно текущей формы нападающего Мохамеда Салаха на недавней пресс-конференции.

«Я считаю, что это вполне естественно. В начале сезона, в первых пяти-шести матчах, большинство вопросов прессы касались новых игроков. Сейчас вы интересуетесь игрой одного конкретного футболиста, но, на мой взгляд, этот момент не самый подходящий для обсуждения отдельных выступлений. Мы как команда ожидаем от себя большего, чем показываем в данный период. И для команды «Ливерпуль» — независимо от того, работаю здесь я или Юрген Клопп, — необычно видеть столь большое количество несозданных или нереализованных моментов», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Как известно, Мохамед Салах уже пять матчей подряд не забивает голов. Свой последний мяч египетский форвард провел 17 сентября в рамках Лиги чемпионов, когда «Ливерпуль» победил «Атлетико» со счетом 3:2. В нынешнем сезоне Салах успел принять участие в 11 встречах во всех турнирах, записав на свой счет три гола и три результативные передачи. Несмотря на временное отсутствие голов, наставник сохраняет уверенность в игроке и подчеркивает важность командной работы для достижения успеха.

Болельщики клуба надеются, что уже в ближайших встречах Салах вновь начнет забивать, а команда сможет выйти на привычный уровень реализации моментов.