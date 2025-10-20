У Куртуа в Реале появились трудности, и Лунин может получить внезапный шанс

Дата публикации: 20-10-2025 12:40

19 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги, где «Хетафе» на своем поле встретился с мадридским «Реалом». Встреча завершилась минимальной победой гостей – 0:1 в пользу королевского клуба.

Несмотря на важную победу, у «Реала» возникли проблемы — ключевой голкипер команды Тибо Куртуа получил травму ноги в ходе матча. Испанские СМИ сообщают, что бельгийский вратарь рискует пропустить ближайший поединок «Реала» в Лиге чемпионов. Тем не менее, ожидается, что Куртуа восстановится и будет готов выйти на поле в важнейшей игре против «Барселоны», которая запланирована на следующее воскресенье.

Из-за травмы Куртуа неожиданную возможность получить игровой опыт получил Андрей Лунин. Украинский голкипер в среду может выйти в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса». До этого момента Лунин в текущем сезоне не имел игровой практики на официальных матчах и оставался на скамейке запасных. Отметим, что сам Лунин рассчитывает сыграть в Кубке Испании, но по текущему расписанию это возможно только в 2026 году.

Таким образом, травма основного вратаря открыла двери для молодых футболистов и создала дополнительные вопросы по составу «Реала», которые команда должна будет решить уже в ближайших ответственных встречах.