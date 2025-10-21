«Кайрат», играя в большинстве, не сумел одолеть «Пафос» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-10-2025 22:55

В воскресенье, 21 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан) прошёл матч между местным «Кайратом» и кипрским «Пафосом». Противостояние завершилось без забитых мячей — 0:0. Главным судьёй встречи выступил англичанин Крис Кавана (Ланкашир), который оказался в центре внимания уже в начале матча.

«Кайрат» владел преимуществом почти всю игру, поскольку с пятой минуты остался в большинстве: футболист гостей Жоау Коррея был удалён с поля после опасного удара ногой в лицо соперника прямо в центральном круге, за что получил прямую красную карточку. Однако даже играя в большинстве более 85 минут, хозяевам не удалось реализовать ни одного из созданных моментов и добиться первой победы в основном этапе турнира. Защитная линия «Пафоса» действовала организованно и сдержала натиск казахстанской команды, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В следующем туре 5 ноября «Кайрат» встретится с миланским «Интером», а «Пафос» сразится с испанским «Вильярреалом». Напомним, финальная игра нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на арене «Пушкаш» в Будапеште, где определится обладатель главного клубного трофея Европы.