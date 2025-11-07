Криштиану Роналду: «Главный источник моего вдохновения — я сам»

Дата публикации: 07-11-2025 12:02

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср», рассказал, кто из известных спортсменов служит для него примером и вдохновением. По словам 39-летнего форварда, главный источник мотивации он находит в самом себе, однако с уважением отмечает трудолюбие и профессионализм коллег из других видов спорта.

«Если честно, я вдохновляюсь самим собой, — признался Роналду. — Я всегда стараюсь становиться лучше, независимо от возраста или достижений. Но, конечно, я наблюдаю и за другими выдающимися спортсменами. Например, за Леброном Джеймсом — он невероятен. Мы примерно одного возраста, и он до сих пор показывает высокий уровень в баскетболе. Хотя, думаю, у меня все же немного больше волос, чем у него», — добавил Роналду с улыбкой.

Звезда «Аль-Насра» также отметил, что ему приятно видеть, как в спорте остаются на вершине и другие ветераны. «Посмотрите на Луку Модрича — он по-прежнему показывает фантастический футбол. Или на Новака Джоковича — в теннисе он пример стабильности и самоотдачи. Такие люди доказывают, что возраст — это не преграда, если ты любишь свое дело и постоянно работаешь над собой», — сказал Роналду.

Футболист подчеркнул, что для него важно не только личное совершенствование, но и признание со стороны профессионалов из других дисциплин. «Когда спортсмены из разных видов спорта говорят о тебе с уважением, это много значит. Это подтверждает, что твой труд и преданность делу замечают не только болельщики, но и те, кто сам знает цену постоянным тренировкам и дисциплине», — заключил португалец.