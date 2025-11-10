Конате уйдёт из «Ливерпуля» бесплатно - клуб утратил надежду удержать французского защитника

Дата публикации: 10-11-2025 00:04

Французский центральный защитник Ибраима Конате, выступающий за «Ливерпуль», принял окончательное решение не продлевать свой действующий контракт с английским клубом, который истекает летом 2026 года. Об этом сообщает источник Diario AS в соцсети X. По информации издания, игрок дал понять руководству «красных», что планирует покинуть команду по завершении сезона, воспользовавшись возможностью уйти свободным агентом. Таким образом, «Ливерпуль» может потерять одного из ключевых футболистов обороны без получения компенсации за трансфер.

Стоит напомнить, что похожая ситуация недавно произошла с еще одним лидером клуба – англичанином Трентом Александером-Арнольдом. Он также отказался продлевать соглашение с «Ливерпулем», истекавшее летом 2025 года, после чего подписал контракт с мадридским «Реалом». По данным Diario AS, в штабе «Ливерпуля» уже практически не осталось надежды сохранить Конате, несмотря на все попытки убедить француза остаться.

Ибраима Конате присоединился к английскому гранду в 2021 году, перейдя из немецкого клуба «РБ Лейпциг». За это время он стал важным игроком в центре обороны и помог команде завоевать несколько трофеев. На сегодняшний день, по сообщениям СМИ, интерес к 26-летнему защитнику проявляет мадридский «Реал», который намерен укрепить свою линию обороны. В числе претендентов на Конате могут появиться и другие европейские топ-клубы, что подтверждает высокий уровень и востребованность футболиста на трансферном рынке.

Будущее Конате будет во многом зависеть от предложений, которые поступят ему уже в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что «Ливерпуль» хотел бы сохранить игрока, он сделал свой выбор, и клубу придется искать достойную замену в преддверии следующего сезона.