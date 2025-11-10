ПСЖ одержал волевую победу над Лионом

Дата публикации: 10-11-2025 01:07

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 состоялся захватывающий матч между футбольными клубами «Лион» и «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»). Встреча прошла на стадионе «Групама» в Лионе, где трибуны были заполнены болельщиками, а главный арбитр поединка Бенуа Бастьен обеспечил объективное судейство. Итоговый счет встречи – 3:2 в пользу гостей из Парижа, что стало настоящей драмой для хозяев поля.

С самого начала матча команды продемонстрировали высокую интенсивность игры. Счет был открыт на 26-й минуте полузащитником «ПСЖ» Уорреном Заир-Эмери, который воспользовался ошибкой защиты «Лиона» и отправил мяч в ворота соперника. Однако команда «Лиона» быстро восстановила равновесие благодаря точному удару форварда Афонсу Морейры уже на 30-й минуте. Ответ не заставил себя ждать – на 33-й минуте вингер Хвича Кварацхелия точным ударом вновь вывел парижан вперед, тем самым предопределив напряженный ход игры до финального свистка.

Во втором тайме «Лион» не сдался и продолжил оказывать давление на ворота гостей. На 50-й минуте защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс сравнял счёт и подарил надежду своим болельщикам на положительный результат. Однако напряжение на поле нарастало: на 90+3-й минуте защитник «Лиона» Николас Тальяфико был удален за грубое нарушение, и хозяева остались в меньшинстве.

Кульминация наступила на последних минутах поединка. На 90+5-й минуте полузащитник Жоау Невеш забил решающий гол, который принес «ПСЖ» победу, а болельщики гостей взорвались ликованием. Благодаря этой победе, после 12 туров «ПСЖ» набирает 27 очков и занимает первую строчку турнирной таблицы Лиги 1, в то время как «Лион» с 20 очками располагается на седьмом месте, сохраняя шансы побороться за высокие позиции в чемпионате Франции.