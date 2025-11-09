«Валенсия» и «Бетис» завершили матч в Ла Лиге боевой ничьей, обменявшись голами в концовке встречи

Дата публикации: 09-11-2025 22:31

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Месталья» состоялся интересный футбольный поединок между «Валенсией» и «Бетисом». Матч привлек пристальное внимание болельщиков обеих команд и завершился ничейным результатом — 1:1. Главным арбитром был Виктор Гарсия Вердура, который уверенно контролировал игру на протяжении всех 90 минут.

В первом тайме команды действовали осторожно, не рискуя лишний раз атаковать большими силами. Основные события развернулись во второй половине встречи. На 74-й минуте зрители увидели первый гол: нападающий «Бетиса» Кучо Эрнандес оказался расторопнее всех в штрафной «Валенсии» и открыл счёт. Однако хозяева не сдались, и уже на 82-й минуте благодаря удачной замене им удалось отыграться. Форвард «Валенсии» Луис Риоха, появившийся на поле во втором тайме, сравнял счёт, подарив команде столь важное очко.

После этой встречи «Бетис» пополнил свой актив до 20 баллов за 12 матчей и благодаря этому занимает уверенное пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» заработала свой десятый балл в сезоне и переместилась на 17-ю строчку, сохраняя шансы на улучшение положения в последующих турах Ла Лиги.