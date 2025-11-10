«Интер» обыграл «Лацио» в 11-м туре и возглавил таблицу Серии А

Дата публикации: 10-11-2025 01:06

В 11-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026 миланский «Интер» принимал «Лацио» из Рима. Этот интересный поединок прошёл на легендарной арене «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане под судейством Джанлуки Манганьелло. Для хозяев поля этот матч оказался весьма успешным: они одержали уверенную победу над соперником с результатом 2:0 и продолжили борьбу за лидерство в чемпионате.

Уже на третьей минуте игры нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес порадовал болельщиков первым голом, продемонстрировав свой блестящий голевой инстинкт. Во втором тайме, на 62-й минуте, французский форвард Анж-Йоан Бонни записал на свой счёт второй мяч, укрепив преимущество миланцев. Спустя всего несколько минут, на 66-й, полузащитник Пётр Зелиньский поразил ворота, однако после просмотра видеоповтора VAR арбитры приняли решение отменить этот гол из-за нарушения правил.

После уверенной победы «Интер» поднялся на вершину турнирной таблицы Серии А, набрав 24 очка. Этот результат позволил команде сравняться по очкам с «Ромой», которая тоже имеет 24 балла и занимает второе место из-за дополнительных показателей. В то же время «Милан» и «Наполи» потеряли важные очки и теперь располагаются чуть ниже в таблице, имея по 22 очка. Римский «Лацио», потерпев поражение, с 15 очками опустился на девятую строчку, что усложняет их дальнейшую борьбу за места в европейских турнирах. Предстоящие туры обещают ещё больше интриг и напряжённых баталий в борьбе за чемпионство и европейские путёвки.