«Барселона» победила «Сельту» в 12-м туре чемпионата Испании

Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Барселоной» завершился зрелищной победой гостей со счётом 4:2. Встреча проходила на арене «Абанка Балаидос» в Виго. Главный судья игры — Хавьер Альберола Рохас. Каталонцы показали яркую атакующую игру и забили четыре мяча в ворота соперника.

Счёт был открыт уже на 10-й минуте. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски уверенно реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Однако радость гостей длилась недолго — уже через минуту защитник хозяев Серхио Каррейра точным ударом сравнял счёт. До конца первого тайма страсти на поле накалились: на 37-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи английского легионера Маркуса Рашфорда, однако «Сельта» смогла ответить своим голом. На 43-й минуте Борха Иглесиас вновь сделал счёт равным, всколыхнув трибуны болельщиков.

В добавленное ко второму тайму время, на 45+4-й минуте, молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отличился забитым мячом, восстановив преимущество каталонцев. После перерыва игра стала открытой и насыщенной. На 73-й минуте Роберт Левандовски забил свой третий гол в матче, оформив великолепный хет-трик. Голевой пас вновь на счету у Маркуса Рашфорда, который в этот вечер показал высокое качество игры в подыгрыше.

Благодаря этой убедительной победе «Барселона» поднялась на вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги и сократила своё отставание от лидирующего мадридского «Реала» до трёх очков. Сейчас у команды Хави — 28 баллов после 12 сыгранных матчей. «Сельта» с 13 очками занимает пока 13-е место, но команда не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит бороться за более высокие позиции в чемпионате.