«Рома» обыграла «Удинезе» в 11-м туре и возглавила турнирную таблицу Серии А

Дата публикации: 09-11-2025 22:30

В рамках 11-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026 состоялся интересный поединок между столичной «Ромой» и «Удинезе». Матч прошёл на знаменитом стадионе «Олимпико» в Риме, где хозяев поддерживала многотысячная армия болельщиков. За ходом встречи следил главный арбитр Джузеппе Коллу, который уверенно контролировал события на поле. В напряжённой борьбе победу одержали футболисты «Ромы», обыграв соперника со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 42-й минуте: полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини уверенно реализовал назначенный пенальти, не оставив шансов голкиперу гостей. Таким образом, «Рома» вышла вперёд ещё до перерыва, получив важное психологическое преимущество. Во втором тайме римляне продолжили атаковать и закрепили успех голом Зеки Челика на 61-й минуте встречи. Турецкий защитник удачно подключился к атаке и удвоил счёт, чем практически снял все вопросы о победителе этой встречи.

Этот результат позволил подопечным Джан Пьеро Гасперини возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии: после 11 сыгранных матчей у «Ромы» стало 24 очка. Такое положение стало возможным благодаря тому, что конкуренты — «Милан» и «Наполи» — ранее потеряли очки в своих играх. Теперь «волки» занимают лидерскую позицию и продолжают претендовать на скудетто. В свою очередь, «Удинезе», в активе которого осталось 15 очков, расположился на 10-й строчке чемпионата. Команда из Удине ещё может включиться в борьбу за еврокубки, но для этого ей нужно стабилизировать свои результаты в следующих турах.

Таким образом, победа над прямым соперником не только принесла важные три очка столичному клубу, но и подняла «Рому» на вершину турнирной таблицы. Команда демонстрирует уверенную и стабильную игру, а болельщики уже мечтают о самом высоком результате по итогам сезона-2025/2026.