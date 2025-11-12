Томаш Соучек из «Вест Хэма» задумывался о завершении карьеры из-за проблем с бессонницей

Дата публикации: 12-11-2025 11:54

Чешский полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек открылся о тяжелом периоде в своей жизни, когда он почти закончил карьеру из-за проблем с бессонницей и психологическим состоянием:

«Это были два года настоящего ужаса. Много времени я стеснялся поделиться этим с кем-либо. Даже мои родители не догадывались, через что я проходил, пока я сам не решился написать об этом. Все началось с бессонницы. Затем пришли депрессия и постоянное чувство страха за будущее.

Поверить сложно, правда? И для меня самого теперь это кажется чем-то невероятным, вспоминая те времена. Обычно, когда люди боятся боли, они отступают. Я же наоборот — в такие моменты бросался с головой вперед. Мое тело покрыто шрамами, я неоднократно оканчивал матчи с перевязанной головой. Сначала это было лишь легкое раздражение, однако спустя несколько месяцев ситуация стала невыносимой. Я оказался на самом дне — выходил на каждую игру измотанным и невыспавшимся. Представляете? Каждый матч в таком состоянии! Я боялся провала, боялся реакции окружающих, боялся всего происходящего вокруг меня».

Ранее команда «Вест Хэм» одержала победу над «Бернли» в рамках чемпионата Англии, что стало важной вехой в сезоне.

История Соучека — это свидетельство того, как даже успешные спортсмены сталкиваются с серьезными внутренними борьбами, которые зачастую остаются за кулисами их публичной карьеры. Борьба с бессонницей и психологическими барьерами — это те испытания, которые требуют не меньшей силы воли и мужества, чем физические нагрузки на поле. Благодаря поддержке близких и собственному упорству, Томаш сумел преодолеть трудности и продолжить свою любимую футбольную карьеру, вдохновляя многих своим примером.