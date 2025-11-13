Леоненко объяснил причины не вызова Лунина в сборную Ребровым

Дата публикации: 13-11-2025 15:03

Бывший футболист киевского «Динамо», известный эксперт Виктор Леоненко, выразил свое мнение по поводу недавнего решения главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который решил не включать в заявку национальной команды голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина. Этот шаг вызвал некоторый резонанс среди болельщиков и экспертов.

– Вас удивило, что Ребров вызвал в сборную Волынца из «Полесья», но при этом оставил вне заявки Лунина из «Реала»?

– Меня, честно говоря, это не удивило. Ответственность за результат лежит полностью на Сергее Реброве, и никто не вправе ему указывать, кого именно приглашать в команду. Тем более, сам Ребров неоднократно говорил, что в национальную сборную будут вызываться только те игроки, которые регулярно получают игровую практику, а если футболист не играет в своем клубе, то и в сборной места для него нет.

Какой вообще смысл приглашать Лунина, если он почти не получает шансов на поле? Ко всему прочему, тренер «Реала» Карло Анчелотти, судя по всему, не слишком доверяет Лунину и выражает ему недовольство. Хабиб Анчелотти — отличный специалист, но подобрать подход к «Реалу» ему пока не удалось. Вспомним, что в «Байере» он был настоящим лидером и команда под его руководством показывала уверенную игру, а после перехода в «Реал» ситуация резко изменилась.

К счастью, у сборной Украины нет проблем с вратарской позицией. Все прекрасно понимают, что в воротах будет надежно стоять Георгий Трубин, который заслужил этот статус благодаря своим выступлениям и высоким качествам, – отметил Леоненко.

Стоит добавить, что уже в ближайший четверг, 13 ноября, команда под руководством Сергея Реброва проведет выездной матч против сборной Франции в рамках пятого тура квалификационного этапа чемпионата мира 2026 года. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. Эта игра станет важным испытанием для украинской команды, и все рассчитывают на достойный результат на такой высокой международной арене.