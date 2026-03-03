Контракт тренера «Арсенала» по системе Жовера включает бонусы за забитые голы

Дата публикации: 03-03-2026 12:49

Контракт тренера «Арсенала» по вопросам стандартных положений Николя Жовера включает бонусы, сообщает The Athletic.

По данным источника, 44-летний француз получает дополнительное вознаграждение за каждый гол, который его команда забивает после розыгрыша стандартных ситуаций. Его контракт с лондонским клубом действует до 2027 года.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пригласил Жовера из «Манчестер Сити» в июле 2021 года. В этом сезоне «канониры» уже 16 раз забивали после угловых, что стало новым рекордом клуба за один сезон в английской Премьер-лиге.

Ранее подобные показатели показывали «Олдем» в сезоне 1992/1993, «Вест Бромвич Альбион» в 2016/2017 году, а также сам «Арсенал» в текущем сезоне 2023/2024.

Перед переходом в Лондон Николя Жовер работал в «Брентфорде», а также был аналитиком в сборной Хорватии и клубе «Монпелье».

Под руководством Жовера команда «Арсенал» значительно улучшила эффективность игры со стандартных положений, что позитивно влияет на результативность и конкурентоспособность коллектива. Его вклад в работу с командой признан важным элементом тактической подготовки и достижения успехов на поле.