«1% шанса». Рафинья поделился постом о перспективах «Барсы» после поражения 0:4 от «Атлетико»

Дата публикации: 03-03-2026 12:48

Вингер клуба «Барселона» Рафинья обратился с посланием к болельщикам перед ответным матчем полуфинала Кубка Испании против «Атлетико». Бразильский футболист выразил уверенность в поддержке фанатов, несмотря на сложное положение команды.

«1% вероятности - 99% веры. Мы рассчитываем на вас», – обратился Рафинья к поклонникам в социальных сетях, подчеркивая важность поддержки и веры в успех.

Игра состоится сегодня, 3 марта, на стадионе Камп Ноу и начнётся в 22:00 по местному времени. Первый встречный матч прошёл 12 февраля в Мадриде на арене «Сивитас Метрополитано», где «Атлетико» уверенно одержал победу со счётом 4:0, создав серьёзное преимущество перед ответной встречей.

Помимо матча между «Барселоной» и «Атлетико», в другом полуфинале Кубка Испании встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад», что обещает захватывающие поединки на пути к финалу.

Стоит отметить, что в сегодняшнем матче «Барселоны» не примет участия ключевой нападающий Роберт Левандовски из-за травмы, что осложняет задачи команды и делает поддержку фанатов особенно важной.